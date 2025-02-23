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Постер сериала Форс-мажоры: Лос-Анджелес
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Киноафиша Сериалы Форс-мажоры: Лос-Анджелес

Форс-мажоры: Лос-Анджелес (2025 - 2025)

Suits: L.A. 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, вновь стал представлять интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе. Его фирма переживает кризис, и, чтобы выжить, он должен принять роль, к которой относился с презрением всю свою карьеру. 

Форс-мажоры: Лос-Анджелес - трейлер первого сезона
Форс-мажоры: Лос-Анджелес  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Брайан Гринберг
Брайан Гринберг
Стивен Амелл
Стивен Амелл
Кевин Уайзман
Кевин Уайзман
Трой Уинбуш
Трой Уинбуш
Josh McDermitt
Лекс Скотт Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Форс-мажоры: Лос-Анджелес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Текст написан на основе первого эпизода. Выходившие в прошедшем десятилетии на канале USA Network сериалы вроде «Черной метки», «На виду», «Белого воротничка», «Посредника Кейт» и «Дорогого доктора» сложились в феномен, известный как Blue Sky Shows. Пока на HBO, AMC и других платформах шоураннеры старательно переосмысляли образ американской мечты в массовой культуре, создавая глубоких и морально неоднозначных персонажей, USA Network…
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