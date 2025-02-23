Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, вновь стал представлять интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе. Его фирма переживает кризис, и, чтобы выжить, он должен принять роль, к которой относился с презрением всю свою карьеру.
Текст написан на основе первого эпизода.
Выходившие в прошедшем десятилетии на канале USA Network сериалы вроде «Черной метки», «На виду», «Белого воротничка», «Посредника Кейт» и «Дорогого доктора» сложились в феномен, известный как Blue Sky Shows. Пока на HBO, AMC и других платформах шоураннеры старательно переосмысляли образ американской мечты в массовой культуре, создавая глубоких и морально неоднозначных персонажей, USA Network…