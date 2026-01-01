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Марк Джальярди
Марк Джальярди Mark Gagliardi
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Марк Джальярди

Mark Gagliardi

Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Как я встретил вашу маму 8.7
Как я встретил вашу маму (2005)
Звездная принцесса и силы зла 7.7
Звездная принцесса и силы зла (2015)
Кровь и сокровища 6.8
Кровь и сокровища (2019)

Фильмография Марка Джальярди

Кровь и сокровища 6.8
Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения 2019, США
Звездная принцесса и силы зла 7.7
Звездная принцесса и силы зла
анимация, детский 2015, США
Сэм и Кэт 5.8
Сэм и Кэт
комедия, детский 2013, США
Остин и Элли 6.1
Остин и Элли
комедия, семейный, музыка 2011, США
Как я встретил вашу маму 8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама 2005, США
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