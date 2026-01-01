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Фильмография
Марк Джальярди
Mark Gagliardi
Киноафиша
Персоны
Марк Джальярди
Марк Джальярди
Mark Gagliardi
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
7.7
Звездная принцесса и силы зла
(2015)
6.8
Кровь и сокровища
(2019)
Фильмография Марка Джальярди
6.8
Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения
2019, США
7.7
Звездная принцесса и силы зла
анимация, детский
2015, США
5.8
Сэм и Кэт
комедия, детский
2013, США
6.1
Остин и Элли
комедия, семейный, музыка
2011, США
8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
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