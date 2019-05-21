Это приключенческая драма о выдающемся эксперте, который специализируется по древностям и артефактам, а также хитрой воровке. Два столь разных человека объединяются, чтобы вывести на чистую воду беспощадного террориста. Герои любой ценой хотят добиться того, чтобы справедливость восторжествовала. Дэнни Макнамара в прошлом работал агентом ФБР. Он знает все об украденных предметах искусства и антиквариате. Лекси Вазири – ловкая грабительница произведений искусства, которая обвиняет Дэнни в смерти своего отца.