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Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Постер к сериалу Кровь и сокровища
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
8 постеров
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Кровь и сокровища
Кровь и сокровища (2019 - …) Blood & Treasure
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

Это приключенческая драма о выдающемся эксперте, который специализируется по древностям и артефактам, а также хитрой воровке. Два столь разных человека объединяются, чтобы вывести на чистую воду беспощадного террориста. Герои любой ценой хотят добиться того, чтобы справедливость восторжествовала. Дэнни Макнамара в прошлом работал агентом ФБР. Он знает все об украденных предметах искусства и антиквариате. Лекси Вазири – ловкая грабительница произведений искусства, которая обвиняет Дэнни в смерти своего отца.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Мэттью Федерман
Стивен Скайя
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алишиа Коппола Ana Castillo
Одед Фер
Одед Фер Karim Farouk
Катя Винтер
Катя Винтер Gwen Karlsson
Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис Simon Hardwick
София Пернас Lexi Vaziri
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Кровь и сокровища»
В запретной зоне / Into the Forbidden Zone
Сезон 2 Серия 4
31 июля 2022
Вход во Врата Дракона / Enter the Dragon Gate
Сезон 2 Серия 5
7 августа 2022
E6
Сезон 2 Серия 6
14 августа 2022
E7
Сезон 2 Серия 7
21 августа 2022
E8
Сезон 2 Серия 8
28 августа 2022
E9
Сезон 2 Серия 9
4 сентября 2022
E10
Сезон 2 Серия 10
11 сентября 2022
E11
Сезон 2 Серия 11
18 сентября 2022
E12
Сезон 2 Серия 12
25 сентября 2022
E13
Сезон 2 Серия 13
2 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Кровь и сокровища - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 13 эпизодов
 
Кровь и сокровища - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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