«Звездная принцесса и силы зла» — американское анимационное шоу, созданное телевизионной компанией Disney. Сюжет сериала разворачивается в сказочной вселенной, где существуют магия и единороги. Главная героиня — принцесса Стар Баттерфляй. В день своего четырнадцатого дня рождения девочка получает в подарок палочку, способную творить чудеса. Однако то, как Стар решает воспользоваться этим даром, очень разочаровывает ее родителей. В итоге король и королева отправляют девочку в другое измерение — нашу реальность. Там Стар поступает в обычную школу и даже заводит себе друга — мексиканского мальчика по имени Марко.