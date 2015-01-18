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Постер к сериалу Звездная принцесса и силы зла
Постер к сериалу Звездная принцесса и силы зла
Постер к сериалу Звездная принцесса и силы зла
Постер к сериалу Звездная принцесса и силы зла
Постер к сериалу Звездная принцесса и силы зла
Постер к сериалу Звездная принцесса и силы зла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Звездная принцесса и силы зла
Звездная принцесса и силы зла (2015 - 2019) Star vs. the Forces of Evil 12+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney XD
Продолжительность 28 часов 14 минут
О чем сериал

«Звездная принцесса и силы зла» — американское анимационное шоу, созданное телевизионной компанией Disney. Сюжет сериала разворачивается в сказочной вселенной, где существуют магия и единороги. Главная героиня — принцесса Стар Баттерфляй. В день своего четырнадцатого дня рождения девочка получает в подарок палочку, способную творить чудеса. Однако то, как Стар решает воспользоваться этим даром, очень разочаровывает ее родителей. В итоге король и королева отправляют девочку в другое измерение — нашу реальность. Там Стар поступает в обычную школу и даже заводит себе друга — мексиканского мальчика по имени Марко.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Эбби Эллиотт
Эбби Эллиотт
Иден Шер
Иден Шер
Марк Джальярди
Марк Джальярди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звездная принцесса и силы зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Звездная принцесса и силы зла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 22 эпизода
 
Звездная принцесса и силы зла - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 21 эпизод
 
Звездная принцесса и силы зла - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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