Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ниси Нэш Награды

Награды и номинации Ниси Нэш

Niecy Nash
Награды и номинации Ниси Нэш
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше