Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Титус Берджесс
Награды
Награды и номинации Титуса Берджесса
Tituss Burgess
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Титуса Берджесса
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?
В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров
В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)
Горы золота и ноль смысла: в Средиземье нет ни дорогих особняков, ни шопинга — так зачем Смаугу и гномам богатства?
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
В «Межевом рыцаре» появится лишь один герой из «Игры престолов»: единственный Таргариен, которого не ненавидит никто
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667