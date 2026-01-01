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Мэтт Никс
Matt Nix
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Мэтт Никс
Мэтт Никс
Matt Nix
Дата рождения
4 сентября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Биография Мэтта Никса
Родился 4 сентября 1971 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
6.9
В розыске
(2017)
6.4
Тернер и Хуч
(2021)
5.1
Правдивая ложь
(2023)
Фильмография Мэтта Никса
5.1
Правдивая ложь
боевик
2023, США
6.4
Тернер и Хуч
комедия, семейный
2021, США
6.9
В розыске
драма, боевик, криминал
2017, США
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Новости о Мэтте Никсе
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