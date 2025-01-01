Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эми Шерман-Палладино
Награды
Награды и номинации Эми Шерман-Палладино
Amy Sherman-Palladino
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Эми Шерман-Палладино
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667