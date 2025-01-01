Меню
Персоны
Дэн Хармон
Награды
Награды и номинации Дэна Хармона
Dan Harmon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Победитель
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Победитель
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая анимационная программа
Номинант
Номинант
