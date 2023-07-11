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Киноафиша Новости Новый мультсериал Дэна Хармона «Крапополис» обрел дату премьеры

Новый мультсериал Дэна Хармона «Крапополис» обрел дату премьеры

11 июля 2023 14:54
Новый мультсериал Дэна Хармона «Крапополис» обрел дату премьеры

Мифологическая комедия о семье богов.

Долгожданный мультсериал от создателя «Рика и Морти» Дэна Хармона под названием «Крапополис» обрел официальную дату выхода. Эпизоды мифологической комедии будут выходить на канале Fox с 24 сентября. Премьера будет двухсерийной, после чего трансляции перейдут в стандартный еженедельный формат по одному эпизоду. С 1 октября анимационное шоу будет транслироваться в программном блоке Animation Domination, куда входят проекты, транслируемые в прайм-тайм. Оно будет идти в промежутке между «Симпсонами», «Закусочной Боба» и «Гриффинами».

Телесеть очень верит в проект, поэтому заранее обеспечила ему продление до третьего сезона. У мультсериала сложная производственная судьба. Премьеру неоднократно переносили в свете разных причин, но теперь этот вопрос окончательно решен.

Действие развернется в Древней Греции, а в центре повествования окажется необыкновенная семья, состоящая из богов, людей и монстров. По сюжету, они пытаются без кровопролитий управлять одним из первых городов в мире, что приводит к массе комичных ситуаций.

В состав озвучки вошли Ричард Айоади, Ханна Уэддингхэм, Мэтт Берри, Пэм Мерфи, Дункан Трасселл и Пиа Шах, а также приглашенные звезды: Сьюзен Сарандон, Дэйв Франко, Уилл Форте, Майкл Юри, Эмбер Стивенс, Джейн Линч и Иветт Николь Браун. Хармон является главным творческим вдохновителем проекта. Шоураннером первого сезона выступил новичок Джордан Янг. Второго и третьего — Алекс Рубенс («Большой рот», «Рик и Морти»).

Фото: Fox
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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