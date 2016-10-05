«Радиоволна» — детективный сериал с элементами мистики, основанный на одноименном фильме 2000 года. В центре сюжета — история офицера полиции Рэйми Салливан. Девушке не дают покоя воспоминания об отце, который тоже был стражем порядка и погиб при подозрительных обстоятельствах. Теперь многие считают его предателем. Внезапно Рэйми находит старый радиоприемник, через который устанавливает связь с умершим. Отец доказывает ей свою невиновность, дает ответы на многие вопросы и помогает раскрыть сложное дело об убийстве. Но эти необдуманные действия порождают новую реальность.