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Постер к сериалу Радиоволна
Постер к сериалу Радиоволна
Постер к сериалу Радиоволна
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Радиоволна
Радиоволна (2016 - 2017) Frequency 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 14 часов 0 минут
О чем сериал

«Радиоволна» — детективный сериал с элементами мистики, основанный на одноименном фильме 2000 года. В центре сюжета — история офицера полиции Рэйми Салливан. Девушке не дают покоя воспоминания об отце, который тоже был стражем порядка и погиб при подозрительных обстоятельствах. Теперь многие считают его предателем. Внезапно Рэйми находит старый радиоприемник, через который устанавливает связь с умершим. Отец доказывает ей свою невиновность, дает ответы на многие вопросы и помогает раскрыть сложное дело об убийстве. Но эти необдуманные действия порождают новую реальность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл
Райли Смит
Райли Смит Detective Frank Sullivan
Энтони Руйвивар
Энтони Руйвивар Stan Moreno
Роб Майес
Роб Майес
Мекхай Файфер
Мекхай Файфер
Все актеры и съемочная группа
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Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Радиоволна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
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