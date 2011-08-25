«Липучка»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Роб Минкофф и сценаристы Джон Лукас и Скотт Мур, хорошенько поднапружившись, прыгнули выше головы, создав вполне смотрибельный продукт на, казалось бы, вдоль и поперек изъезженную тему. Конечно, в режиссуре Минкоффа, в характерной нарочитости определенных визуальных и драматургических приемов (интернет-рейтинг грабителей банков и т. п.) чувствуется то, что он снимал в основном детское кино. Однако вполне взрослая энергетика и ритмика (взять хотя бы ловкий и довольно сильно электризующий пролог картины!) удались постановщику «Липучки» на славу. С Лукасом и Муром вообще, похоже, произошло чудо: сложно представить, чтобы Flypaper придумали те же самые обитатели кинопомойки, которые, например, извергли из себя сценарий «Мальчишника в Вегасе». Тем не менее Flypaper сочинили именно они. С одной стороны, конечно, подобная «разносторонность» не делает чести вышеупомянутым персонажам, ибо выясняется, что, в принципе, довольно неглупые люди (дуракам-то как раз было бы простительно) лишь зарабатывают деньги на эксплуатации наиболее низменных инстинктов наиболее тупой части аудитории. С другой стороны, пусть уж лучше хотя бы в перерывах между выпечкой очередных американских пирогов сочиняют что-то мало-мальски толковое и презентабельное, чем круглосуточно барахтаются в продуктах своей бурной и обильной кинематографической жизнедеятельности.

Впрочем, занимательность «Липучки» отнюдь не ограничивается тем, что ее сюжет счастливо избегает (ну, почти избегает) тех трех-четырех физиологических отправлений, на которых в остальное время построен сказочный мир ее сценаристов. В начале фильма заявлены два параллельных – и очень быстро становящихся перпендикулярными друг другу – ограбления одного и того же банка. Однако ближе к финалу перед зрителем ставятся вопросы: два ли здесь ограбления – или их несколько побольше? и ограбления ли это вообще? Разгадка будет гораздо изощреннее и многослойнее, чем могло бы показаться поначалу.

Интересный колорит динамике картины придает все более ускоряющееся психоневротическое возбуждение героя Патрика Демпси, чей мозг, оставленный без таблеток, в почти буквальном смысле закипает и в преддверии развязки уже просто горит синим пламенем. Однако еще колоритнее парочка в исполнении Тима Блейка Нельсона (между прочим, одного из самых талантливых современных американских режиссеров («Серая зона», «Листья травы»), о чем трудно догадаться, если судить по внешности) и Прюитта Тейлора Винса. Персонаж последнего является грабить банк в шортах, с пистолетом, подаренным мамой, и признаётся, что ступил на преступную стезю исключительно в рассуждении фамильной чести (дед торговал самогоном, а отец был насильником), хотя с детства мечтал работать в аквапарке.

Впрочем, социальные соображения авторов фильма не исчерпываются подобными генеалогическими выкладками. Один из грабителей-профессионалов, под горячую руку заклейменный в качестве «плешивого еврея», произносит гневную отповедь, достойную Бени Крика: «Я не считаю деньги, не пишу сценариев, – не занимаюсь ничем из того, что делают евреи. Я гребаный грабитель банков». Видимо, Джон Лукас и Скотт Мур уже несколько подустали от своего исконно еврейского, по их мнению, занятия – написания сценариев – и теперь публично мечтают о том, как бы очистить пару-тройку бронированных хранилищ от так и распирающей их долларовой наличности.

Vlad Dracula