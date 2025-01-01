Меню
Агусти Вильяронга
Награды
Награды и номинации Агусти Вильяронга
Agustí Villaronga
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Агусти Вильяронга
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 2021
Основной конкурс
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2000
Премия Манфреда Зальцгебера
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
