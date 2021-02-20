Это история о том, как во время поездки на родину юрист корейско-итальянской мафии Пак Чу-хён стал на сторону справедливости и решил преподать урок местным мафиози. Когда главному герою было всего восемь лет, его установила итальянская семья, после чего он получил имя Винченцо Касано. Когда подросток достиг совершеннолетнего возраста, он поступил на юрфак и стал успешным адвокатом. Теперь Винченцо представляет интересы мафиозной группировки. Из-за противостояния кланов он вынужден вернуться на историческую родину.