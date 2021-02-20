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Постер к сериалу Винченцо
Постер к сериалу Винченцо
Постер к сериалу Винченцо
Постер к сериалу Винченцо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Винченцо

Винченцо (2021 - 2021)

Binsenjo 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут
О чем сериал

Это история о том, как во время поездки на родину юрист корейско-итальянской мафии Пак Чу-хён стал на сторону справедливости и решил преподать урок местным мафиози. Когда главному герою было всего восемь лет, его установила итальянская семья, после чего он получил имя Винченцо Касано. Когда подросток достиг совершеннолетнего возраста, он поступил на юрфак и стал успешным адвокатом. Теперь Винченцо представляет интересы мафиозной группировки. Из-за противостояния кланов он вынужден вернуться на историческую родину.

В ролях
В ролях
Ю Джэ-мён
Ю Джэ-мён
Ян Гён-вон
Чо Хан-чхоль
Чхве Дон-мун
Квак Тон-ён
Сон Джун-ги
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Винченцо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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