Юн А-И учится в старшей школе, а после учебы подрабатывает, чтобы обеспечить себя и младшую сестру. Девочки не знают, куда пропали их родители. В свое время отец скрывался от людей, которым задолжал крупную сумму денег, а мать ушла из дома следом за ним. Несмотря на бедственное финансовое положение, Юн А-И – одна из самых красивых девочек в школе. Однажды она встречает волшебника Ли-Ыль в заброшенном парке аттракционов. Он устраивает представления для людей, которые верят в магию. Юн А-И как раз одна из них.