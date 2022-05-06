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Постер к сериалу Звук волшебства
Постер к сериалу Звук волшебства
Постер к сериалу Звук волшебства
Постер к сериалу Звук волшебства
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Звук волшебства
Звук волшебства (2022 - …) The Sound of Magic 16+
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 9 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 54 минуты
О чем сериал

Юн А-И учится в старшей школе, а после учебы подрабатывает, чтобы обеспечить себя и младшую сестру. Девочки не знают, куда пропали их родители. В свое время отец скрывался от людей, которым задолжал крупную сумму денег, а мать ушла из дома следом за ним. Несмотря на бедственное финансовое положение, Юн А-И – одна из самых красивых девочек в школе. Однажды она встречает волшебника Ли-Ыль в заброшенном парке аттракционов. Он устраивает представления для людей, которые верят в магию. Юн А-И как раз одна из них.

Звук волшебства - трейлер
Звук волшебства
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ю Джэ-мён
Ю Джэ-мён
Чи Чхан-ук Lee-Eul
Чейз Йи
Лиза Ямада
Хван Ин-ёп Na Il-Deung
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звук волшебства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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