В центре событий оказывается пожилой детектив, который собирается уйти на пенсию. Однако в его планы вмешивается загадочный человек, который встает у него на пути. Незнакомец скрывает свою личность. Между героями начинается настоящая психологическая война, в которой одержит победу только один из них. Детектив однажды получает таинственный звонок от «друга», который заставляет его погрузиться в темное прошлое. Из-за этого звонка главный герой становится главным подозреваемым в убийстве своего коллеги.