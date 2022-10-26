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Постер к сериалу Теневой детектив
Постер к сериалу Теневой детектив
Постер к сериалу Теневой детектив
Постер к сериалу Теневой детектив
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Киноафиша Сериалы Теневой детектив

Теневой детектив (2022 - …)

Shadow Detective
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается пожилой детектив, который собирается уйти на пенсию. Однако в его планы вмешивается загадочный человек, который встает у него на пути. Незнакомец скрывает свою личность. Между героями начинается настоящая психологическая война, в которой одержит победу только один из них. Детектив однажды получает таинственный звонок от «друга», который заставляет его погрузиться в темное прошлое. Из-за этого звонка главный герой становится главным подозреваемым в убийстве своего коллеги.

В ролях
В ролях
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Кён Су-джин
Чин Гу
Ли Хак-чу
Ким Мин-джэ
Ким Хон-пха
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Теневой детектив»
Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2022
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2022
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2022
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2022
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Теневой детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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