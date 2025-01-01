Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Скотт Окерман
Награды
Награды и номинации Скотта Окермана
Scott Aukerman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Скотта Окермана
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Победитель
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667