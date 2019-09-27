«Выход есть» — основанный на реальных событиях сериал о тайной жизни норвежских финансистов. В основе истории лежат интервью четырех представителей этого дорогого мира, которые хотят вырваться из ежедневной рутины. Днем они скучают в своих роскошных офисах, совершают многомиллионные сделки и ведут серьезные переговоры. Зато ночью в них просыпаются самые отвратительные качества: самовлюбленность, жестокость, лживость, гедонизм. Мир миллионеров, полный жажды насилия, наркотиков и секса, тщательно спрятан под ширмой успешности. Внешнее благополучие — то, что видят их семьи. Это сериал о реальности, которая существует, но остается невидимой. Поэтому всплывшая правда — шокирующая, темная и пустая.