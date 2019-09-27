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Постер к сериалу Выход есть
Постер к сериалу Выход есть
Постер к сериалу Выход есть
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Выход есть
Выход есть (2019 - 2021) Exit 18+
Год выпуска 2019
Страна Норвегия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NRK1
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Выход есть» — основанный на реальных событиях сериал о тайной жизни норвежских финансистов. В основе истории лежат интервью четырех представителей этого дорогого мира, которые хотят вырваться из ежедневной рутины. Днем они скучают в своих роскошных офисах, совершают многомиллионные сделки и ведут серьезные переговоры. Зато ночью в них просыпаются самые отвратительные качества: самовлюбленность, жестокость, лживость, гедонизм. Мир миллионеров, полный жажды насилия, наркотиков и секса, тщательно спрятан под ширмой успешности. Внешнее благополучие — то, что видят их семьи. Это сериал о реальности, которая существует, но остается невидимой. Поэтому всплывшая правда — шокирующая, темная и пустая.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Агнес Киттелсен
Агнес Киттелсен Hermine Veile
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген William Bergvik
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман Henrik
Саймон Дж. Бергер
Саймон Дж. Бергер Adam Veile
Ине Марие Вильман
Ине Марие Вильман Celine Bergvik
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выход есть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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