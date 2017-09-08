Дублёр, 2017

Небольшая съемочная группа разъезжает по Марракешу и пустыням в поисках мест для съемок ремейка американского фильма, герой которого возвращается домой, проплывая, один за другим, бассейны на участках своих соседей. Коррадо – дублер, на котором отрабатывают кадры до начала съемок исполнителя главной роли. В то время, как мы наблюдаем за его попытками вжиться в роль, в кадре появляются настоящие актеры и члены съемочной группы, но на съемочной площадке на деле оказывается, что каждый не на своем месте. Перед нами фильм, который находится в кризисе своей идентичности и сюрреалистичном поиске самого себя.