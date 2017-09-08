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La controfigura

Дублёр, 2017

2017 / Италия
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13 голосов
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О фильме

Небольшая съемочная группа разъезжает по Марракешу и пустыням в поисках мест для съемок ремейка американского фильма, герой которого возвращается домой, проплывая, один за другим, бассейны на участках своих соседей. Коррадо – дублер, на котором отрабатывают кадры до начала съемок исполнителя главной роли. В то время, как мы наблюдаем за его попытками вжиться в роль, в кадре появляются настоящие актеры и члены съемочной группы, но на съемочной площадке на деле оказывается, что каждый не на своем месте. Перед нами фильм, который находится в кризисе своей идентичности и сюрреалистичном поиске самого себя.

4.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 сентября 2017
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Ра ди Мартино
В ролях
Валерия Голино
Валерия Голино
Филиппо Тими
Надя Кунда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дублёр 1 постер
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