Персоны
Лашана Линч
Награды
Награды и номинации Лашаны Линч
Lashana Lynch
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лашаны Линч
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
EE Rising Star Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
