Персоны
Мадлен Брюэр
Награды и номинации Мадлен Брюэр
Madeline Brewer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мадлен Брюэр
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
