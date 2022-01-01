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Барбара Пракопенка
Барбара Пракопенка
Barbara Prakopenka
О персоне
Фильмография
Барбара Пракопенка
Barbara Prakopenka
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Дата рождения
29 апреля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Барбары Пракопенка
Родилась 29 апреля 1992 года. Гомель, Беларусь.
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Фильмография Барбары Пракопенка
Звонок мертвецу
ужасы, боевик, триллер, детектив
2018, Германия
7.0
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