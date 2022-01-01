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Барбара Пракопенка

Barbara Prakopenka
Барбара Пракопенка
Барбара Пракопенка Barbara Prakopenka
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Дата рождения
29 апреля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Барбары Пракопенка

Родилась 29 апреля 1992 года. Гомель, Беларусь.

Фильмография Барбары Пракопенка
Звонок мертвецу
Звонок мертвецу
ужасы, боевик, триллер, детектив 2018, Германия
7.0
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