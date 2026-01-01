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Кэрол Станционе
Carol Stanzione
Киноафиша
Персоны
Кэрол Станционе
Кэрол Станционе
Carol Stanzione
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.6
Ковбой Бибоп
(1998)
7.0
Говорящий с призраками
(2002)
5.6
Проклятый дом
(2018)
Фильмография Кэрол Станционе
5.6
Проклятый дом
The Witch in the Window
ужасы
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Говорящий с призраками
драма, криминал
2002, США
8.6
Ковбой Бибоп
боевик, приключения, аниме , фантастика
1998, Япония
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