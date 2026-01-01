Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Чарльз Мелтон
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Charles Melton
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Награды и номинации Чарльза Мелтона
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
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