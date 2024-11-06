Уникальный проект, рассказывающий о сверхъестественных явлениях и возможностях человеческого сознания, которым нет логического объяснения. Необычные ресторанные блюда, которые пробуждают тайные желания того, кто их пробует. Узнавший про древнее пророчество человек, решивший изменить судьбу. Холодильник с ИИ, который властвует над своим хозяином. Эти и многие другие невероятные истории расширят сознание и подарят незабываемое путешествие в мир научной фантастики, в который порой так сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами.