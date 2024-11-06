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Постер сериала Линия разлома
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Киноафиша Сериалы Линия разлома

Линия разлома (2024 - …)

Shatter Belt 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 1 час 36 минут

О чем сериал

Уникальный проект, рассказывающий о сверхъестественных явлениях и возможностях человеческого сознания, которым нет логического объяснения. Необычные ресторанные блюда, которые пробуждают тайные желания того, кто их пробует. Узнавший про древнее пророчество человек, решивший изменить судьбу. Холодильник с ИИ, который властвует над своим хозяином. Эти и многие другие невероятные истории расширят сознание и подарят незабываемое путешествие в мир научной фантастики, в который порой так сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами.

Линия разлома - трейлер первого сезона
Линия разлома  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Хьюго Армстронг
Эмили Бальдони
Эмили Бальдони
Дж.Дж. Нолан
Ричард Фоллин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Линия разлома - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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