Анне Севитски
Награды
Награды и номинации Анне Севитски
Anne Sewitsky
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Анне Севитски
Сандэнс 2011
Мировое кино – драматургия
Победитель
Сандэнс 2015
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2009
«Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Победитель
