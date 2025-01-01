Меню
Награды и номинации Карлуса Диегиса

Каннский кинофестиваль 1987 Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984 Каннский кинофестиваль 1984
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980 Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
