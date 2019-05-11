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Киноафиша Сериалы Звезды и лисы
Звезды и лисы (2019 - 2019) Звезды и лисы 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Однажды жизнь двух братьев кардинально меняется. Нико – ученый, он работает в научно-исследовательском институте. Сандро – творческая натура, он читает реп и пользуется популярностью у девушек. Неожиданно к Сандро приходит полиция и выдвигает ему обвинение в убийстве незнакомого ему  человека. Дело в том, что загадочный незнакомец оставил братьям крупное наследство. По мнению следствия, именно деньги послужили мотивом для совершения преступления. Братьям грозит тюрьма. Им на помощь приходят две девушки.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Ольга Самошина
Иван Колесников
Иван Колесников
Дарья Ленда
Мария Скуратова
Мария Скуратова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звезды и лисы - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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