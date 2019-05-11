Однажды жизнь двух братьев кардинально меняется. Нико – ученый, он работает в научно-исследовательском институте. Сандро – творческая натура, он читает реп и пользуется популярностью у девушек. Неожиданно к Сандро приходит полиция и выдвигает ему обвинение в убийстве незнакомого ему человека. Дело в том, что загадочный незнакомец оставил братьям крупное наследство. По мнению следствия, именно деньги послужили мотивом для совершения преступления. Братьям грозит тюрьма. Им на помощь приходят две девушки.