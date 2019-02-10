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Постер фильма Фукуока
6.6
Киноафиша Фильмы Фукуока
6.6

Фукуока

, 2019
Fukuoka
Южная Корея / драма / 18+
Постер фильма Фукуока
6.6

О фильме

История о двух друзьях, которые перестали общаться, влюбившись в одну и ту же девушку. С тех пор они не видели и не слышали друг друга. По прошествии времени, когда Додин из них приближается к среднему возрасту, память о его жизни в колледже становится все более свежей и начинает преследовать его все чаще и чаще. В этот момент странная девушка Со-Дам не только вторгается в его тихий букинистический книжный магазин, но и нарушает его жизнь, побуждая его отправиться в долгое путешествие в Японию в поисках старого друга. В Японии, когда все трое встречаются в местном пабе, могут ли быть решены проблемы их прошлого?

В ролях

Квон Хэ-хё
Hae-hyo
Юкари Ямамото
Yuki (book shop owner)
Пак Со-дам
Пак Со-дам
So Dam
Юн Джэ-мун
Rui Zhao
Режиссер Чжан Лу
Сценарист Чжан Лу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 августа 2020
Премьера в мире 10 февраля 2019
Дата выхода
27 августа 2020 Южная Корея
Сборы в мире $29 170
Производство Lu Films
Другие названия
Hukuoka, Fukuoka, 福岡, Bản Tình Ca Tenjin, 福冈

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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