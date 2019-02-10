История о двух друзьях, которые перестали общаться, влюбившись в одну и ту же девушку. С тех пор они не видели и не слышали друг друга. По прошествии времени, когда Додин из них приближается к среднему возрасту, память о его жизни в колледже становится все более свежей и начинает преследовать его все чаще и чаще. В этот момент странная девушка Со-Дам не только вторгается в его тихий букинистический книжный магазин, но и нарушает его жизнь, побуждая его отправиться в долгое путешествие в Японию в поисках старого друга. В Японии, когда все трое встречаются в местном пабе, могут ли быть решены проблемы их прошлого?