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Йорг Хартманн
Йорг Хартманн Jörg Hartmann
Киноафиша Персоны Йорг Хартманн

Йорг Хартманн

Jörg Hartmann

Дата рождения
8 июня 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Солнце и бетон 7.4
Солнце и бетон (2023)
Девочка со спичками 7.2
Девочка со спичками (2013)
Дикая мышь 6.7
Дикая мышь (2017)

Фильмография Йорг Хартманн

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Хаген. В долине Нибелунгов 6
Хаген. В долине Нибелунгов Hagen - Im Tal der Nibelungen
боевик, драма, фэнтези 2024, Чехия / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Солнце и бетон 7.4
Солнце и бетон Sonne und Beton
приключения, криминал, драма 2023, Германия
Лотте в Баухаусе 6.6
Лотте в Баухаусе Lotte am Bauhaus
драма, исторический 2019, Германия
Дикая мышь 6.7
Дикая мышь Wilde Maus
комедия, криминал 2017, Австрия / Германия
Девочка со спичками 7.3
Девочка со спичками Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
семейный, фэнтези 2013, Германия
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