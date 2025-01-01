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Фильмография
Йорг Хартманн
Jörg Hartmann
Киноафиша
Персоны
Йорг Хартманн
Йорг Хартманн
Jörg Hartmann
Дата рождения
8 июня 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.4
Солнце и бетон
(2023)
7.2
Девочка со спичками
(2013)
6.7
Дикая мышь
(2017)
Фильмография Йорг Хартманн
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2024
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2019
2017
2013
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6
Хаген. В долине Нибелунгов
Hagen - Im Tal der Nibelungen
боевик, драма, фэнтези
2024, Чехия / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Солнце и бетон
Sonne und Beton
приключения, криминал, драма
2023, Германия
6.6
Лотте в Баухаусе
Lotte am Bauhaus
драма, исторический
2019, Германия
6.7
Дикая мышь
Wilde Maus
комедия, криминал
2017, Австрия / Германия
7.3
Девочка со спичками
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
семейный, фэнтези
2013, Германия
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