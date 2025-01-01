Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Анастасия Мирошниченко
Anastasiya Miroshnichenko
Киноафиша
Персоны
Анастасия Мирошниченко
Анастасия Мирошниченко
Anastasiya Miroshnichenko
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.8
Дебют
(2018)
0.0
Васька
(2025)
0.0
Темнота снаружи
(2020)
Фильмография Анастасия Мирошниченко
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Год
Все
2025
2020
2018
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Сценарист
1
Режиссер
2
Актриса
1
Васька
детектив
2025, Россия
Темнота снаружи
Darkness Outside
документальный
2020, Беларусь
7.8
Дебют
Debut
документальный
2018, Беларусь
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667