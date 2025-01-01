Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Anastasiya Miroshnichenko
Anastasiya Miroshnichenko
Anastasiya Miroshnichenko
Anastasiya Miroshnichenko
Anastasiya Miroshnichenko
Date of Birth
1 January 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer, Director, Writer
Popular Films
7.8
Debut
(2018)
0.0
Vaska
(2025)
0.0
Darkness Outside
(2020)
Filmography
1
Vaska
Detective
2025, Russia
Darkness Outside
Darkness Outside
Documentary
2020, Belarus
7.8
Debut
Debut
Documentary
2018, Belarus
