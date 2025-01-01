Menu
Anastasiya Miroshnichenko
Date of Birth
1 January 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer, Director, Writer

Popular Films

Debut (2018)
0.0
Vaska (2025)
Darkness Outside (2020)

Filmography

Genre
Year
Vaska
Detective 2025, Russia
Darkness Outside
Documentary 2020, Belarus
Debut 7.8
Documentary 2018, Belarus
