Взаперти
– Гиперзаботливая мать Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый её шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Разумеется, Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать что-то неладное.
Однажды Хлоя находит в продуктовом пакете новые таблетки, предназначенные ей и благодаря своей бдительности начинает подозревать неладное. Но девушка ещё не догадывается, какую правду ей предстоит узнать и какие усилия приложить, чтобы сохранить своё здоровье.
Фильм цепляет за душу и смотрится на одном дыхании от начала до самых титров. Желание скорейшей расплаты не покидает с того момента, как Хлоя начинает подозревать страшную истину о себе и своей матери. И в финале, на радость зрителя, кара настигает того, кто её заслужил. А завершающая сцена перед титрами - это прямо "вишенка на торте".
Так и должен заканчиваться такой фильм - по-другому никак.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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