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Взаперти - Дублированный трейлер
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Взаперти. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 6 ноября 2020
Взаперти – Гиперзаботливая мать Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый её шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Разумеется, Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать что-то неладное.
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3110lilija 18 декабря 2020, 19:36
Фильм очень понравился. Жалко девчонку
18 декабря 2020, 19:36 Ответить
User 20 декабря 2020, 03:01
Отвратительный фильм - сюжет, игра актеров(кроме мамы девочки). Впустую потрачено 1.5 часа на настолько линейный сюжет, без саспенса, с предсказуемыми действиями и событиями
20 декабря 2020, 03:01 Ответить
ElizavetaPersonal 5 декабря 2021, 16:34
Оценка
Так и не поняла откуда у матери пентаграмма на спине.
5 декабря 2021, 16:34 Ответить
Weteran Mc 7 июля 2024, 23:48
Оценка
"Взаперти" - напряженный драматический и психологический триллер, повествующий о девушке Хлое 18-ти лет, которая с рождения прикована к инвалидному креслу и имеет ещё множество хронических заболеваний. Мать заботится о дочери, ради её здоровья держит в изоляции, пичкает таблетками и уколами.
Однажды Хлоя находит в продуктовом пакете новые таблетки, предназначенные ей и благодаря своей бдительности начинает подозревать неладное. Но девушка ещё не догадывается, какую правду ей предстоит узнать и какие усилия приложить, чтобы сохранить своё здоровье.

Фильм цепляет за душу и смотрится на одном дыхании от начала до самых титров. Желание скорейшей расплаты не покидает с того момента, как Хлоя начинает подозревать страшную истину о себе и своей матери. И в финале, на радость зрителя, кара настигает того, кто её заслужил. А завершающая сцена перед титрами - это прямо "вишенка на торте".
Так и должен заканчиваться такой фильм - по-другому никак.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
7 июля 2024, 23:48 Ответить
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