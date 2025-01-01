Меню
Клебер Мендонса Фильо
Награды
Награды и номинации Клебера Мендонса Фильо
Kleber Mendonça Filho
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Клебера Мендонса Фильо
Каннский кинофестиваль 2019
Приз жюри
Победитель
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
