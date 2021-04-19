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Гуань Ху
Гуань Ху
Guan Hu
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Гуань Ху
Guan Hu
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Дата рождения
1 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Пекин, Китайская Народная Республика
Биография Гуань Ху
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Фильмография Гуань Ху
Восемь сотен
военный, драма
2020, Китай
7.0
Мистер Шесть
боевик, драма
2015, Китай
7.0
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Вышел дублированный трейлер китайского военного фильма «Восемь сотен»
Это самый кассовый фильм 2020 года.
Написать
19 апреля 2021 11:28
Китайский блокбастер «Восемь сотен» стал самым кассовым фильмом 2020 года
Военная драма Гуань Ху собрала в национальном прокате больше 400 млн долларов.
Написать
22 сентября 2020 13:12
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