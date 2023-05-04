В прокат выходит российская военная драма «Помилование»

Сегодня в российских кинотеатрах состоялась премьера новой отечественной военной драмы «Помилование». Премьера ленты приурочена к празднованию грядущего Дня Победы.

Действие развернется летом 1942 года, а в центре повествования окажется двадцатилетний сержант-танкист Любомир Зух (Александр Новиков). Главный герой без памяти влюбляется в юную Марию-Терезу (Джамиля Мударисова), которая является дочерью испанских коммунистов, волею судьбы оказавшуюся в глухой российской деревне. Получив от девушки взаимность, молодой боец покидает после отбоя свою часть, чтобы сказать возлюбленной слова прощания перед сражением. По законам военного времени такие действия расцениваются как дезертирство. Из-за трех часов отлучки Любомиру угрожает расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все, но главный вопрос состоит в том, последует ли приказ о помиловании.

В основу картины легла повесть покойного Мустая Карима. Внук классика Тимербулат Каримов, являющийся продюсером ленты, заявил:

«Помилование» — глубоко личное произведение Мустая Карима, которое он вынашивал почти 40 послевоенных лет. Мустафа Сафич ушел на войну с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся на фронт и встретил Победу в Вене. Война оставила пронизывающий след в его жизни и творчестве, даже спустя годы он мысленно возвращался в те дни, полные испытаний и утрат. «Помилование» — повесть вне времени, уникальное литературное произведение, новое прочтение которого никого не оставит равнодушным».

Режиссером фильма выступил Айнур Аскаров («Семья года», «Отряд Таганок»). Сценарий написал Айдар Акманов («Сестренка», «Буран»). В остальной актерский состав вошли Николай Галлямов, Евгений Михеев, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева, Юрий Лопарев, Михаил Хмуров и Гузель Хасанова.