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Тараз, 2016

2016 / Казахстан
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10 голосов
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О фильме

Трое друзей из Тараза ввязываются в драку в ночном клубе, где случайно погибает сын влиятельного бандита. Герои поспешно бегут из города, но за ними начинается безжалостная охота. Успешный комедийный актер Нуртас Адамбай представляет криминальную драму о преступлениях в древнем казахстанском городе «Тараз», где он выступил режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем одной из главных ролей. В фильме также снимались Еркебулан Даиров, Асан Мажит, Гульназ Жоланова и другие. Один вечер в шумном ночном клубе становится роковым для трех приятелей из Тараза, и без того переживающих непростые времена. От бывшего боксера Сапара ушла жена, забрав с собой их сына. Родители Айдара открыто называют его неудачником и склоняют на брак без любви. Третьему другу Асану не хватает денег на лечение матери, и на него ложится забота о младшем брате-школьнике. В клубе Асан вступается за незнакомую девушку, невольно втягиваясь в конфликт с нетрезвым сыном известного криминального авторитета Али. Бандит достает пистолет, но на помощь Асану поспевают двое друзей. Драка заканчивается смертельным исходом для ее зачинщика. Асан, Сапар и Айдар пускаются в бега вместе с девушкой-свидетельницей и таксистом, взятым в заложники. Беглецы надеются скрыться в Алматы, но Али дает приказ настичь их любой ценой. 

6.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Нуртас Адамбай
В ролях
Толепберген Байсакалов
Нуртас Адамбай
Жандос Айбасов
Асан Мажит
Все актеры и съемочная группа
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