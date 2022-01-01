Тараз, 2016

Трое друзей из Тараза ввязываются в драку в ночном клубе, где случайно погибает сын влиятельного бандита. Герои поспешно бегут из города, но за ними начинается безжалостная охота. Успешный комедийный актер Нуртас Адамбай представляет криминальную драму о преступлениях в древнем казахстанском городе «Тараз», где он выступил режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем одной из главных ролей. В фильме также снимались Еркебулан Даиров, Асан Мажит, Гульназ Жоланова и другие. Один вечер в шумном ночном клубе становится роковым для трех приятелей из Тараза, и без того переживающих непростые времена. От бывшего боксера Сапара ушла жена, забрав с собой их сына. Родители Айдара открыто называют его неудачником и склоняют на брак без любви. Третьему другу Асану не хватает денег на лечение матери, и на него ложится забота о младшем брате-школьнике. В клубе Асан вступается за незнакомую девушку, невольно втягиваясь в конфликт с нетрезвым сыном известного криминального авторитета Али. Бандит достает пистолет, но на помощь Асану поспевают двое друзей. Драка заканчивается смертельным исходом для ее зачинщика. Асан, Сапар и Айдар пускаются в бега вместе с девушкой-свидетельницей и таксистом, взятым в заложники. Беглецы надеются скрыться в Алматы, но Али дает приказ настичь их любой ценой.