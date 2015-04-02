Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Конец света - трейлер
Киноафиша Трейлеры Конец света. Трейлер

Конец света. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 12 декабря 2012
Конец света – Группа друзей собирается провести выходные в уединенной горной хижине, однако их планы рушатся из-за таинственного происшествия, которое лишает их связи с внешним миром. В поисках помощи они начинают расходиться, поскольку странные события вокруг начинают оказывать на них странное воздействие. Каждый из них сталкивается с собственными страхами и тайнами, и им предстоит встретиться со своими внутренними демонами, чтобы выжить...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Забавный фильмец, мне понравилось.

Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.

Очень непривычно, когда герои обращаются друг к другу по реальным именам, но это забавно, вроде момента "Да вы что, я не предлагал изнасиловать Эмму Уотсон!" или "Иди в жопу, Джеймс Франко!"

7/10 Я не скучал. =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/09/2013 - 12:06:37):

А все бухают и бахаются потому что, давно бы легалайз сделали, и народ потёк бы в кино✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Полностью поддерживаю Эмму. До топороприкладства у неё не дошло, и жаль, мне хотелось придушить всех по очереди, кроме разве что Робинсона.

Отличные Джона "Душка" Хилл и Дэнни МакБрайд. Эпизоды, где им дали посолировать, самые прикольные.

А так смешно, да. Но вот опять мне диснеевский (или Пиксаровский) мультик напомнило. Куча инфантильных персонажей слегка хохмит, но в основном тупит, орет и устраивает разборки. Выливается всё в противостояние добра и зла, для победы на коим достаточно сделать бровки домиком и произнести очередную чушь про любовь и дружбу.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
5.2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.2 Конец света
Конец света триллер, 2012, Испания
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Мир в огне - дублированный трейлер 02:38
Мир в огне  дублированный трейлер
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше