Конец света
– Группа друзей собирается провести выходные в уединенной горной хижине, однако их планы рушатся из-за таинственного происшествия, которое лишает их связи с внешним миром. В поисках помощи они начинают расходиться, поскольку странные события вокруг начинают оказывать на них странное воздействие. Каждый из них сталкивается с собственными страхами и тайнами, и им предстоит встретиться со своими внутренними демонами, чтобы выжить...
Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.
Очень непривычно, когда герои обращаются друг к другу по реальным именам, но это забавно, вроде момента "Да вы что, я не предлагал изнасиловать Эмму Уотсон!" или "Иди в жопу, Джеймс Франко!"
7/10 Я не скучал. =)
А все бухают и бахаются потому что, давно бы легалайз сделали, и народ потёк бы в кино✊
Отличные Джона "Душка" Хилл и Дэнни МакБрайд. Эпизоды, где им дали посолировать, самые прикольные.
А так смешно, да. Но вот опять мне диснеевский (или Пиксаровский) мультик напомнило. Куча инфантильных персонажей слегка хохмит, но в основном тупит, орет и устраивает разборки. Выливается всё в противостояние добра и зла, для победы на коим достаточно сделать бровки домиком и произнести очередную чушь про любовь и дружбу.
7/10
