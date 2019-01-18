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Постер сериала Причал
Постер сериала Причал
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Причал

Причал (2019 - 2020)

El embarcadero 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Movistar+
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

«Причал» – это испанский драматический сериал о вдове, распутывающей тайны своего покойного мужа. Александра – преуспевающий архитектор и счастливая женщина. Она недавно заключила контракт на строительство небоскреба в Валенсии, а дома ее ждет любимый супруг Оскар. Но все переворачивается, когда Алекс получает тревожный звонок из полиции. Во-первых, Оскар покончил с собой, не оставив даже предсмертной записки. Во-вторых, у него была вторая семья в Альбуфере: любовница Вероника и маленькая дочь Сол.

В ролях
В ролях
Сесилия Рот
Сесилия Рот
Роберто Энрикес
Роберто Энрикес
Вероника Санчес
Вероника Санчес
Микель Фернандес
Микель Фернандес
Альваро Морте
Альваро Морте
Марта Миланс
Марта Миланс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Причал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Причал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
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