«Причал» – это испанский драматический сериал о вдове, распутывающей тайны своего покойного мужа. Александра – преуспевающий архитектор и счастливая женщина. Она недавно заключила контракт на строительство небоскреба в Валенсии, а дома ее ждет любимый супруг Оскар. Но все переворачивается, когда Алекс получает тревожный звонок из полиции. Во-первых, Оскар покончил с собой, не оставив даже предсмертной записки. Во-вторых, у него была вторая семья в Альбуфере: любовница Вероника и маленькая дочь Сол.