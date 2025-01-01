Меню
Джессика Хоуп Вудворт
Награды и номинации Джессики Хоуп Вудворт
Jessica Hope Woodworth
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2009
Главный приз Недели критики
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film in Competition
Победитель
Green Drop Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший дебютный фильм
Победитель
Best Film (Venice Days)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2007
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2007
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Победитель
