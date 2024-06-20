Оповещения от Киноафиши
4.8 Рейтинг IMDb: 4.6
Нервный срыв

Blackwater Lane 18+
О фильме

После того как Кэсс становится невольной свидетельницей трагедии на ночной пустынной дороге, она не может избавиться от тревоги. Женщине кажется, что ее кто-то преследует, хотя ее супруг Мэттью уверен, что это лишь разыгравшееся воображение. Раздираемая сомнениями Кэсс должна понять — теряет ли она рассудок, или ей действительно угрожает опасность.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 июня 2024
Премьера в мире 20 июня 2024
Дата выхода
21 июня 2024 Испания 16
3 июля 2025 Катар
3 июля 2025 ОАЭ 18TC
21 июня 2024 Тайвань
Сборы в мире $10 113
Производство Lionsgate, Grindstone Entertainment Group, 13 Films
Другие названия
Blackwater Lane, 黑水巷, À Beira do Colapso, A Casa do Engano, Blackwater Lane - Wem kannst Du trauen?, Jube juhtum, La moglie imperfetta, Нервный срыв, Провулок Блеквотер
Режиссер
Джефф Челентано
Джефф Челентано
В ролях
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Минка Келли
Минка Келли
Натали Симпсон
Натали Симпсон
Эдвард Бейкер-Дьюли
Рейтинг фильма

4.8
4.6 IMDb
Нервный срыв - смотреть в онлайн-кинотеатре

Нервный срыв

Отзывы о фильме

