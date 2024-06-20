После того как Кэсс становится невольной свидетельницей трагедии на ночной пустынной дороге, она не может избавиться от тревоги. Женщине кажется, что ее кто-то преследует, хотя ее супруг Мэттью уверен, что это лишь разыгравшееся воображение. Раздираемая сомнениями Кэсс должна понять — теряет ли она рассудок, или ей действительно угрожает опасность.