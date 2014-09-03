Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина фон Дитмар
Marina von Ditmar
Марина фон Дитмар
Marina von Ditmar
Дата рождения
30 октября 1914
Возраст
99 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
3 сентября 2014
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Глазами женщины
Mit den Augen einer Frau
драма
1942, Германия
