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Фильмография
Эусир ди Соза
Eucir de Souza
Киноафиша
Персоны
Эусир ди Соза
Эусир ди Соза
Eucir de Souza
Дата рождения
24 мая 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Гуашупе, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.8
Точка ноль
(2016)
6.7
Покуда не забудусь
(2018)
6.0
Распределение времени
(2016)
Фильмография Эусир ди Соза
6.7
Покуда не забудусь
Antes Que Eu Me Esqueça
драма, комедия
2018, Бразилия
6.8
Точка ноль
Ponto Zero
драма
2016, Бразилия
6
Распределение времени
A Repartição do Tempo
комедия, фантастика
2016, Бразилия
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