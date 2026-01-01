Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мариана Лима
Mariana Lima
Киноафиша
Персоны
Мариана Лима
Мариана Лима
Mariana Lima
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Симонал
(2018)
6.7
Покуда не забудусь
(2018)
6.7
Поиск
(2012)
Фильмография Мариана Лима
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Музыка
Триллер
Год
Все
2018
2012
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.7
Покуда не забудусь
Antes Que Eu Me Esqueça
драма, комедия
2018, Бразилия
6.8
Симонал
Simonal
биография, драма, музыка
2018, Бразилия
6.7
Поиск
A Busca
триллер, драма
2012, Бразилия
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667