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Крис Вуд
Крис Вуд
Chris Wood
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Крис Вуд
Chris Wood
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Дата рождения
14 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Крис Вуд
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Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Крис Вуд получил постоянную роль во 2 сезоне «Супергерл»
«Ветеран» канала CW Крис Вуд, снимавшийся в «Дневниках вампира» и «Карантине», присоединился к касту еще одного сериала на CW – актера можно будет
Написать
21 июля 2016 13:14
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