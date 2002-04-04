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О персоне
Николай Кошелев
Nikolay Koshelev
Киноафиша
Персоны
Николай Кошелев
Николай Кошелев
Nikolay Koshelev
Дата рождения
18 января 1942
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
4 апреля 2002
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
6.9
Старшина
(1980)
6.9
Соленый пес
(1973)
6.6
Шутите?
(1971)
Фильмография Николай Кошелев
6.9
Старшина
Starshina
драма, военный
1980, СССР
6.9
Соленый пес
Solyonyy pyos
драма, комедия
1973, СССР
6.6
Шутите?
Shutite?
комедия, драма
1971, СССР
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