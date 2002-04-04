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Nikolay Koshelev
Nikolay Koshelev
Kinoafisha
Persons
Nikolay Koshelev
Nikolay Koshelev
Nikolay Koshelev
Date of Birth
18 January 1942
Age
60 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
4 April 2002
Occupation
Director, Writer, Actor
Popular Films
6.9
Starshina
(1980)
6.9
Solyonyy pyos
(1973)
6.6
Shutite?
(1971)
Filmography
6.9
Starshina
Starshina
Drama, War
1980, USSR
6.9
Solyonyy pyos
Solyonyy pyos
Drama, Comedy
1973, USSR
6.6
Shutite?
Shutite?
Comedy, Drama
1971, USSR
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