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Nikolay Koshelev Nikolay Koshelev
Kinoafisha Persons Nikolay Koshelev

Nikolay Koshelev

Nikolay Koshelev

Date of Birth
18 January 1942
Age
60 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
4 April 2002
Occupation
Director, Writer, Actor

Popular Films

Starshina 6.9
Starshina (1980)
Solyonyy pyos 6.9
Solyonyy pyos (1973)
Shutite? 6.6
Shutite? (1971)

Filmography

Starshina 6.9
Starshina Starshina
Drama, War 1980, USSR
Solyonyy pyos 6.9
Solyonyy pyos Solyonyy pyos
Drama, Comedy 1973, USSR
Shutite? 6.6
Shutite? Shutite?
Comedy, Drama 1971, USSR
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