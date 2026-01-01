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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нина Янкович
Nina Jankovic
Киноафиша
Персоны
Нина Янкович
Нина Янкович
Nina Jankovic
Дата рождения
20 апреля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Убийцы моего отца
(2016)
7.8
Кристалл индиго
(2023)
7.6
Запретная зона
(2021)
Фильмография Нина Янкович
7.8
Кристалл индиго
Indigo kristal
драма
2023, Сербия
7.6
Запретная зона
драма, детектив
2021, Сербия
8.1
Убийцы моего отца
боевик
2016, Сербия
7.1
Дневник машиниста
Dnevnik masinovodje
комедия
2016, Сербия / Хорватия
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