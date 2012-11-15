Меню
Воры - трейлер
Воры. Трейлер

Воры. Трейлер

Дата публикации: 15 ноября 2012
Воры – Интернациональная команда воров экстра-класса планирует грандиозное ограбление в Макао. Все участники банды — опытные профессионалы, бывали в переделках и способны эффективно работать в самых опасных и стрессовых условиях. Однако, несмотря на то, что все роли в безупречном плане преступления четко определены, многие из участников расклада совсем не собираются довольствоваться своей долей и коварно намереваются умыкнуть весь куш. К тому же один из них — полицейский «под прикрытием»…
7.0 Воры
Воры криминал, боевик, 2012, Южная Корея
