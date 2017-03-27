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Постер сериала Шепот
Постер сериала Шепот
Постер сериала Шепот
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Шепот

Шепот (2017 - 2017)

Gwitsongmal 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 17 часов 0 минут

О чем сериал

Отец уважаемой сотрудницы полиции Шин Ён-джу подозревается в убийстве близкого друга. Дочь пытается спасти его, но даже самые неопровержимые улики не способны помочь, когда в дело вмешиваются связи и коррупция. Судья с безупречной репутацией Ли Донг Джун, ставший жертвой чужих интриг, впервые идет против совести и выносит обвинительный приговор. Ён-джу решает, что слуга фемиды должен исправить ошибку и вернуть отца на свободу. Она увольняется, записывает видеокомпромат на Донг Джуна и устраивается его секретаршей. Бывшему судье приходится выполнять требования шантажистки, которая угрожает разрушить его новую безоблачную жизнь.

В ролях
В ролях
Гук-хван Чон
Ким Хэ-сук
Кан Щин-иль
Ким Гап-су
Сон Хун
Ли Бо-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Шепот - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 17 эпизодов
 
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