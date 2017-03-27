Отец уважаемой сотрудницы полиции Шин Ён-джу подозревается в убийстве близкого друга. Дочь пытается спасти его, но даже самые неопровержимые улики не способны помочь, когда в дело вмешиваются связи и коррупция. Судья с безупречной репутацией Ли Донг Джун, ставший жертвой чужих интриг, впервые идет против совести и выносит обвинительный приговор. Ён-джу решает, что слуга фемиды должен исправить ошибку и вернуть отца на свободу. Она увольняется, записывает видеокомпромат на Донг Джуна и устраивается его секретаршей. Бывшему судье приходится выполнять требования шантажистки, которая угрожает разрушить его новую безоблачную жизнь.